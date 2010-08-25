Закриття 70 свердловин Укрнафти принесе державі збитків на 250 млн.

Ліквідація 70 свердловин «Укрнафти» принесе державі щорічне недоотримання до бюджету 250 млн. грн. рентної плати за видобуток нафти і газу. Про це йдеться у зверненні профспілкових організацій працівників Охтирського нафтопромислового району ВАТ «Укрнафта» до керівництва держави, переданому УНІАН.

Як наголошується в повідомленні, розпорядження прокурора Сумської області, яким ВАТ «Укрнафта» слід вжити невідкладних заходів щодо усунення виявлених порушень шляхом звільнення незаконно зайнятих земельних ділянок і припинення видобутку вуглеводнів на 70 нафтогазовидобувних свердловинах, передбачає фізичну ліквідацію цих видобувних свердловин.

Як заявляють профспілки, це, в свою чергу, спричинить значне зменшення обсягів видобутку нафти і газу, істотне зменшення надходжень податків та інших обов`язкових платежів до бюджету (ренти, збору за геологорозвідувальні роботи, плати за користування надрами, ПДВ, податку на прибуток, плати за землю), скорочення чисельності штату нафтогазовидобувного управління «Охтирканафтогаз» і Охтирського управління бурових робіт. Крім того, необхідні будуть значні витрати на фінансування заходів щодо ліквідації свердловин, можливе виникнення ризиків екологічного характеру, наголошується в повідомленні.

При цьому скороченню підлягатимуть близько 190 працівників НГВУ «Охтирканафтогаз» і понад 600 працівників Охтирського УБР.

У зв`язку з цим, профспілкові комітети звертаються до керівництва держави з проханням не допустити настання вкрай негативних наслідків, які матимуть місце при ліквідації свердловин через недосконале земельне законодавства, а також просять вирішити проблеми, що виникають при оформленні права користування земельними ділянками під об`єктами нафтогазовидобування.

Як підкреслюють профспілки, видаючи ліцензію на видобування вуглеводнів, затверджуючи програми розробки нафтогазових родовищ і контролюючи їх виконання, держава має на увазі, що земельні ресурси в межах гірського відведення використовуються для цих самих потреб, адже використання надр неможливе без використання землі.

У той же час, наголошується в повідомленні, чинне законодавство не допускає зміну цільового призначення земельних ділянок, які знаходяться у власності громадян і юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. За даними профспілок, починаючи з 2004 р., не зважаючи на підготовлені згідно з вимогами земельного законодавства матеріали щодо відведення земельних ділянок під розміщення свердловин, ніякого позитивного рішення Верховної Ради України і Кабінету міністрів України не було.

Як наслідок, через об`єктивні неможливості оформлення права користування землею у встановленому законодавством порядку, діяльність структурних підрозділів ВАТ «Укрнафта» в Сумській області знаходиться під постійним тиском з боку контролюючих і правоохоронних органів.

За даними профспілок, тільки рентних платежів за видобування нафти і газу з цих 70 свердловин протягом 2007-2009 рр. і першого півріччя 2010 р. сплачено до бюджету в розмірі 1,195 млрд. грн., збору за геологорозвідувальні роботи - понад 52 млн. грн., плати за користування надрами - понад 44 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, в результаті проведеної прокуратурою Сумської області перевірки дотримання вимог земельного законодавства структурними підрозділами ВАТ «Укрнафта» при видобуванні вуглеводнів встановлено, що ними на території 3-х районів незаконно розміщено 70 нафтогазовидобувних свердловин і без дозвільних документів використовується 99 земельних ділянок загальною площею 55 га.

На початку серпня прокуратура Сумської області повідомила про порушення кримінальної справи стосовно службових осіб ВАТ «Укрнафта» за фактами зловживання службовим становищем і незаконного використання земель для розміщення нафтогазовидобувних свердловин.

Як зазначають у прокуратурі, без наявності належним чином зареєстрованих договорів оренди для розміщення 74-х нафтогазовидобувних свердловин використовується понад 77 гектарів земель сільськогосподарського призначення, зокрема 21 ділянки площею 15 га земель державної власності.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.