Дані лічильників гарячої води можна передавати через SMS

У Донецьку дані лічильників гарячої води тепер можна передавати за допомогою SMS-повідомлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комерційно-комунального підприємства «Донецькміськтепломережа», підприємство запровадило новий сервіс для абонентів - тепер дані приладів обліку можна передавати в абонентську службу міськтепломережі за допомогою SMS.

На підприємстві пояснили, що шляхом необхідного набору знаків і цифр легко можна впоратися з цією операцією.

Так, SMS слід передати на короткий номер 7545, і послугу підтримують всі основні мобільні оператори регіону.

Поки що, як відзначили на підприємстві, така форма передачі відомостей в абонентську службу є для жителів міста нововведенням - цією послугою користуються лише кілька сотень споживачів, але в міськтепломережі сподіваються на розширення кількості таких користувачів.

У «Донецькміськтепломережі» нагадали, що раніше тепломережа запропонувала абонентам також повідомляти дані лічильників через Інтернет за допомогою спеціальної форми на офіційному сайті підприємства, так що у городян є вибір.