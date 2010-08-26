Україна не припинить постачання зерна до Грузії

Україна попри кризу не припинить експортувати зерно до Грузії, заявив посол України в Грузії Василь Цибенко. За його словами, вже йдуть переговори щодо оформлення нових контрактів між грузинськими і українськими компаніями.

"Внаслідок світової кризи Україна істотно обмежила експорт пшениці й інших зернових, але це не торкнеться постачань до Грузії, - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг. - Стихійні лиха, що негативно позначилися на врожаї пшениці, змусили Росію, де одержано 60 млн. т зерна, тобто на 30 млн. т менше очікувався, накласти заборону на продаж зерна до інших країн. Усе це вплинуло на зростання закупівельних цін. Ми теж одержали менше зерна, ніж торік, і зазнаємо певних труднощів, але до Грузії пшеницю відправимо".

Останнім часом у Грузії вартість хліба зросла на 15%. Міністр сільського господарства Бакур Квезерелі заявив, що в країні дефіцит зерна не виникне, незважаючи на вимушене обмеження експорту зерна з РФ. "Частину альтернативних джерел для закупівель вже знайдено, але продовжуємо пошук і інших можливостей, - повідомив він.