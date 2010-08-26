У ставку знайшли Жигулі з тілами двох людей

У селі Нова Іванівка Лозівського району Харківської області у ставку знайдено автомобіль ВАЗ-21011, у якому виявлено два тіла - чоловіка 1958 року народження та жінки 1965 року народження.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації з посиланням на експертів, автомобіль знаходився під водою 7-9 днів.