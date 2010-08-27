BMW врізався в маршрутку Рівне-Київ: 1 загиблий, 17 поранених

Біля с. Повчине Новоград-Волинського району Житомирської області, на автодорозі Київ-Чоп, водій легкового автомобіля BMW заснув за кермом та допустив зіткнення з маршрутним мікроавтобусом Mercedes, що рухався за маршрутом Рівне-Київ з 18 пасажирами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 особа та 17 осіб постраждало, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарень Житомирської та Рівненської областей.