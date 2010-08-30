На Хмельниччині цього року через зменшення кількості учнів призупинили роботу 82 школи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА повідомив під час конференції педагогічних працівників області.

“Аналіз питання свідчить про збереження тенденції до зменшення шкіл найближчим часом. Адже практично половина шкіл області – це так звані школи з малою наповненістю. Оптимізація мережі шкіл – державне завдання. Водночас, при оптимізації мережі шкіл на місцях ми маємо витримати розумну рівновагу, певний баланс: не просто її зберегти або реформувати, а перш за все - забезпечити якість освіти в них”, - наголосив губернатор.

За його словами, в більшості районів вже створено по 2-3 освітні округи.