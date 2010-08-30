На фестивалі в Полтавській області задушили музиканта

У Кобеляках Полтавської області 28 серпня під час фестивалю “Вйо, Кобеляки” невідомий убив музиканта й художника, учасника фестивалю Сергія Звенигородського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив начальник прес-служби ГУ МВС України в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.

За його словами, тіло 44-річного С.Звенигородського знайшов біля річки Ворскла один з відвідувачів фестивалю.

«Його тіло виявили неподалік від табору гостей фестивалю, біля моста через Ворсклу. На тілі є сліди насильницької смерті. Його задушили», - сказав Ю.СУЛАЄВ.

Він також відзначив, що на місце виїжджав перший заступник начальника обласного управління міліції.

Як повідомлялося, С.Звенигородський відомий публіці під псевдонімом Маріо. Він грав на клавішних.

С.Звенигородський був ветераном війни в Афганістані.