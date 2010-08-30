У Києві за бійку і погром у "МакДоналдсі" затримали п’ятьох хлопців

Працівники столичної міліції затримали п’ятьох хлопців віком від 16 до 20 років, які ввечері 28 серпня вчинили бійку і погром у приміщенні ресторану швидкого харчування "МакДоналдс" поблизу станції метро "Мінська".

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м. Києві, встановлено, що дві групи молодиків у складі 5-6 осіб з кожної сторони минулої суботи близько 22.00 зайшли до приміщення фаст-фуду, де між ними виник конфлікт, якій переріс у бійку. При цьому один з її учасників стільцем розбив кілька скляних витрин, після чого обидві сторони вибігли на вулицю, де продовжили з’ясування стосунків.

Як зазначили у главку міліції, попередньо встановлено, що учасники бійки належать до фанклубів столичних футбольних команд "Арсенал" та "Оболонь", матч між якими відбувся у день інциденту.

Міліція встановлює інших учасників конфлікту для притягнення їх до відповідальності.

Збитки ресторану підраховуються, постраждалих серед його відвідувачів немає.