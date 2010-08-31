Суд порушив справу про банкрутство мережі магазинів електроніки City.com
12:22, 31 серпня 2010Суспільство
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Входить у структуру Unitrade Group
Господарський суд Києва порушив справу про банкрутство ТОВ «Сіті’ком» (мережа магазинів електроніки City.com).
Про це йдеться в оголошенні, опублікованому в газеті «Урядовий кур`єр» №159 від 31 серпня ц.р.
Згідно з повідомленням, справу порушено 2 серпня цього року, розпорядником майна призначено Сергія КІЦУЛА.
Довідка УНІАН. Мережа магазинів електроніки City.com входить у структуру холдингу Unitrade Group.
Unitrade Group працює на українському ринку IT-рітейлу з 1994 року.
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