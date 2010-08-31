Суд порушив справу про банкрутство мережі магазинів електроніки City.com

Господарський суд Києва порушив справу про банкрутство ТОВ «Сіті’ком» (мережа магазинів електроніки City.com).

Про це йдеться в оголошенні, опублікованому в газеті «Урядовий кур`єр» №159 від 31 серпня ц.р.

Згідно з повідомленням, справу порушено 2 серпня цього року, розпорядником майна призначено Сергія КІЦУЛА.

Довідка УНІАН. Мережа магазинів електроніки City.com входить у структуру холдингу Unitrade Group.

Unitrade Group працює на українському ринку IT-рітейлу з 1994 року.