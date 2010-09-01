У школах і дитсадках впроваджують енергозбережні технології

У школах і дитсадках Чернігова впроваджують енергозбережні технології. Про це на серпневій педагогічній конференції повідомив Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ.

"На встановлення сучасних вузлів обліку тепла у школах і дитсадках міста виділено понад 2 млн. грн. Поки що встановлено сучасні вузли обліку теплоносіїв у двох дошкільних навчальних закладах та одній школі, але робота триватиме й надалі", - сказав він.

О.СОКОЛОВ додав, що заходи здійснюють у рамках реалізації міської Програми енергозбереження в установах освіти м. Чернігова на 2010-2014 роки, що розроблена спільно із німецькими фахівцями. Серед запропонованих заходів, які втілюють у життя, – заміна дверей і вікон у школах на енергозберігаючі, удосконалення систем опалення, ремонт покрівель, утеплення стін та інші. Задля моніторингу системи енергоспоживання розроблено та використовується спеціальне програмне забезпечення. Крім того, на ремонт шкіл міста цього року з міського бюджету, за словами міського голови, було спрямовано 1,3 млн. грн. А видатки на освіту у І півріччі 2010 року становили понад 104 млн. грн., що на 12,8 млн. грн. більше, ніж за цей період торік.

"Питання енергозбереження повинно стати справою керівника, кожного учасника навчально-виховного процесу. Тут кінцевий результат залежить від професіоналізму, вміння провести так організаційні-інформаційні заходи з педагогічним, учнівським колективом, технічним персоналом, щоб вийти на конкретні результати з економії електроенергії, тепла, води", - наголосив міський голова Чернігова, звертаючись до директорів та завучів чернігівських шкіл.

О.СОКОЛОВ нагадав, що іноземні експерти порахували, яку економію матиме місто за умови відповідності споживання енергоресурсів освітніх установ необхідним нормам. Так, при втіленні запропонованих заходів освітні заклади Чернігова зможуть зекономити щороку близько 2 млн. грн., у тому числі 1 млн. грн. на опаленні. Загалом Програма енергозбереження в установах освіти м. Чернігова на 2010-2014 роки передбачає фінансування у розмірі 33 млн. грн.