"Студентський захист": Табачник затіяв обговорення, щоб відвернути увагу

Міністерство освіти і науки України не відмовилося від ідеї повернути вступні іспити у вищі навчальні заклади. Про це УНІАН повідомив координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій ЧЕРНИХ, посилаючись на Розпорядження Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 року №1728-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року».

Зокрема, в цьому документі профільним відомствам доручається в 2011 році “удосконалити умови прийому до вищих навчальних закладів з урахуванням результатів зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала шкільного атестата та оцінок вищого навчального закладу”.

“Таким чином, очевидно, що Міністерство освіти і науки України не залишає ідею повернення до системи вступних іспитів, і анонсоване проведення публічного обговорення проекту Умов вступу до вищих навчальних закладів на 2011 рік та проект основних змін до Умов вступу в 2011 році, опублікований МОН, є “ширмою” для оголошення вже прийнятого рішення керівництвом МОН та ректорами вузів щодо запровадження вступних іспитів до вузів”, – заявив А.ЧЕРНИХ.

“Останнє рішення Уряду та анонсовані зміни до Умов вступу до вищих навчальних закладів свідчать про відсутність чіткого бачення в Міністерстві освіти і науки України організації вступної кампанії в 2011 році”, - зазначив А.ЧЕРНИХ.

Крім того, згідно з цим планом заходів, уряд доручив “підготувати пропозиції щодо оптимізації мережі державних вищих навчальних закладів шляхом централізації управління ними, утворення багатопрофільних регіональних університетів”.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети “Сегодня”, Міносвіти винесло на громадське обговорення проект нових Умов прийому у вищі навчальні заклади. Обговорення продовжиться до 25 вересня. За даними газети, з проекту зникла норма про проведення вступного іспиту до вишу як третьої складової прийому на навчання, є тільки тести і середній бал шкільного атестата, як було і цього року.