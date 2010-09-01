Слідчий з особливо важливих справ загинув при падінні машини з мосту

У ДТП загинув старший слідчий в особливо важливих справах прокуратури Полтавської області.

Про це УНІАН повідомив начальник відділу зі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.

За його словами, слідчий їхав з Полтави до Лубен у службових справах, і о 13.20 при в`їзді на міст через річку Сулу сталося ДТП.

«Обставини ДТП ще уточнюються, але попередньо відомо, що несподівано перед його «Тойотою» виник чоловік. Автомобіль його збив і вилетів з моста через огорожу з висоти 3-4 метрів вниз. Автомобіль приземлився на прибережну ділянку. Водій, 1978 року народження, загинув на місці ДТП, а пішохода госпіталізували до лікарні», - повідомив Ю.СУЛАЄВ.

Він також повідомив, що на місце трагедії виїхало керівництво ДАІ, міліції та прокуратури.