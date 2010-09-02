Снайпер убив радикального активіста, який захопив заручників

Радикальний активіст Джеймс Лі, який захопив заручників у будинку телеканалу Discovery, загинув у результаті спецоперації, повідомляє Лента.ру. Як повідомлялося раніше, в Лі стріляв поліцейський снайпер.

Джеймс Лі мав при собі зброю, на його тілі були закріплені пристрої, що нагадували бомби.

Чоловік утримував трьох заручників протягом чотирьох годин, останні дві години вів переговори з поліцією. Як розповів шеф поліції, наказ про початок спецоперації був відданий після того, як Лі спрямував пістолет на один із заручників.

Ніхто із заручників і співробітників поліції в ході спецоперації не постраждав. У поліції зазначають, що в приміщенні Discovery Communications виявлено кілька підозрілих пристроїв. Поки даних про їх походження і небезпеку для навколишніх не надходило.

43-річний Джеймс Лі був активним противником політики телеканалу Discovery. На його думку, канал мав транслювати програми про зниження народжуваності, оскільки "світ не потребує людей". Свою точку зору Лі доносив до громадськості шляхом платних оголошень у газетах і акцій протесту. У 2008 році під час однієї з них він був арештований.