Шимпанзе Джоні протягнув у київському зоопарку менше місяця

У Київському зоопарку вчора увечері помер шестирічний самець шимпанзе Джоні, який недавно потрапив до зоопарку.

Про це УНІАН повідомили в Ініціативній групі порятунку Київського зоопарку.

Місце, звідки прибула мавпа, що занесена до Міжнародної Червоної книги і входить у перший додаток СІТЕС, адміністрація зоопарку озвучити відмовилася, зазначили в Ініціативній групі.

У прес-службі Київського зоопарку УНІАН інформацію про смерть шимпанзе не підтвердили і не спростували, пообіцявши ”уточнити і повідомити найближчим часом”. Проте пізніше додзвонитися до представників зоопарку так і не вдалося.

Як повідомлялося, 26 серпня цього року прес-служба Київського зоопарку заявила, що колекція приматів столичного звіринцю поповнилася ще одним мешканцем - молодим самцем шимпанзе на кличку Джоні. Звідки привезли шимпанзе, не повідомлялося, але наголошувалося, що йому лише шість років, що за мірками шимпанзе є вельми юним віком.

Планувалося, що дві молоді самки, які живуть в зоопарку, і новий самець створять сімейну групу, яка дасть у майбутньому потомство.

В інформації зоопарку йшлося, що Джоні проходитиме карантин, який, орієнтовно, продовжиться до 3-5 вересня. Станом на 26 серпня Джоні переніс величезну кількість аналізів і досліджень. Були проведені всі основні лабораторні дослідження. Станом нового вихованця фахівці-ветеринари були задоволені.

Шимпанзе - вид мавп, що знаходиться під загрозою вимирання. Дорослі особини в дикій природі важать близько 40-65 кілограмів, а зріст самців може становити 160 сантиметрів.