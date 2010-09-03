Нацбанк про чорні метали, кредитну активність і співпрацю з РФ

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання ВВП у 2010 році на рівні 4%, у 2011 році – 3,7%. Про це йдеться в Макроекономічному огляді (за серпень 2010), оприлюдненому на сайті Національного банку України.

«Очікувана достатньо сприятлива кон`юнктура на ринках металів у кінці 2010 – у 2011 році на тлі проведення структурних реформ, які декларуються (зокрема, щодо поступового приведення цін на газ до рівня світових), дозволяє очікувати темпи зростання ВВП на рівні потенційних (близько 4%). При цьому, негативний розрив ВВП скорочуватиметься, що вимагатиме активізації інвестиційних процесів», - йдеться в макропрогнозі.

У Нацбанку вважають, що стимулювання економіки завдяки недооціненому обмінному курсу (після девальвації 2008 року) й незначне відновлення зовнішнього попиту на чорні метали позитивно вплинуть на динаміку вітчизняного експорту в 2011 році (зростання на 5,6% у 2010 році і на 5% у 2011 р.).

У 2010 році, за прогнозами НБУ, очікується незначне зростання імпорту в Україну – 3,2%, в основному, за рахунок поступового відновлення споживчого попиту. В 2011 році за рахунок зростання внутрішнього попиту як споживчого, так і інвестиційного темпи зростання імпорту прискоряться до 6%.

В результаті слабкого зростання доходів населення і все ще низької кредитної активності, зростання споживання в 2010 році очікується на рівні всього 2,4%, у значній мірі, внаслідок очікування збільшення фіскального навантаження, що, в свою чергу, зумовлюватиме високу схильність до накопичення заощаджень. У 2011 році споживання зростатиме на 3,5%, що створюватиме основний внесок у динаміку економічної активності в цілому.

У 2010 році очікується лише незначне відновлення інвестиційної активності - зростання становитиме 1,3%, більш сильний інвестиційний процес очікується в 2011 р. - 9,5%. При цьому, пожвавлення інвестиційних процесів також відбуватиметься за рахунок російського капіталу внаслідок політики уряду, спрямованої на посилення співпраці з Російською Федерацією.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2010 рік розраховано, виходячи з прогнозного показника зростання ВВП на рівні 3,7%, номінального ВВП - 1,083 трлн. грн.