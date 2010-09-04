Порошенко: прогноз НБУ щодо інфляції реалістичніший, ніж у Кабміну

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО вважає прогноз Нацбанку щодо інфляції на 2011 рік реалістичнішим, ніж прогноз Кабінету Міністрів.

Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН.

«Підстави для перегляду показника інфляції в гірший бік, на жаль, присутні. Це об`єктивна ситуація на продовольчому ринку в світі, а не тільки в Україні... Ціни на харчові продукти, на житлово-комунальні послуги, інші тарифи, безперечно, вплинуть у бік підвищення інфляції», – сказав П.ПОРОШЕНКО. При цьому він додав, що не бачить ніяких погроз гіперінфляції або якихось тенденцій загрозливого характеру.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України обнародував свій макропрогноз, згідно з яким інфляція в Україні в 2010 році очікується на рівні 10,5% при зростанні ВВП 4%, в 2011 році – 11,2% і 3,7% відповідно.

У свою чергу, Кабінет міністрів України чекає в 2010 році інфляцію на рівні 13,1% при зростанні ВВП 3,7%, в 2011 році – 8,9% і 4,5% відповідно.