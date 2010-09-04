У Харкові студент випав з п’ятого поверху гуртожитку і залишився живим
15:14, 04 вересня 2010Суспільство
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Студент випав з п’ятого поверху гуртожитку Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" .
Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Харківській області, це сталося в ніч з 1 на 2 вересня близько 3:30.
Після падіння студента доправили до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги.
Обставини інциденту встановлює міліція.
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