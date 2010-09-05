Азаров: малим вважатиметься бізнес з річним обігом до 3 млн. грн.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що згідно підготовленої редакції Податкового кодексу, малим вважатиметься бізнес з річним обігом до 3 млн. грн і для нього діятиме нульова ставка податку на прибуток.

Про це глава уряду заявив в ефірі телеканалу ICTV в неділю.

Крім того, він також уточнив, що по єдиному податку зможуть працювати підприємці з річною виручкою 300 тис. грн.

«Єдиний податок залишається, але ми його обмежуємо 300 тис грн. Багато це чи мало? Для цього щоденна виручка має перевищувати 1000 грн. Думаю, що це цілком достатня норма. Якщо ти заробляєш більше – переходь у форму малого бізнесу», - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, в колишніх редакціях Податкового кодексу малим вважався бізнес з річним обігом до 2 млн. грн.

Дія нульової ставки податку на прибуток для підприємств малого бізнесу передбачається на 5 років, для підприємств легкої промисловості – на 10 років.