У київському звіринці заспокоїли: смерті 3 пінгвінів за тиждень - це нормально

У Київському зоопарку 4 вересня загинуло троє самців пінгвінів Гумбольта.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Київського зоопарку, пінгвіни Гумбольта (Humbolt penguin) утримуються в Київському зоопарку з 2003 року були привезені із зоопарку Карлсруе (Німеччина).

Останнім часом птахи утримувались в «Будинку пінгвінів» поблизу центрального входу зоопарку.

На самому початку утримання цих тварин у декількох особин групи було виявлено таку хронічну хворобу як аспергильоз (грибкове захворювання, що вражає верхні дихальні шляхи). Хронічне захворювання аспергильоз є проблемою для зоопарків усього світу, а не лише України. Як правило, найбільш вразливими до цієї хвороби є тварини, що займають нижній ярус біотопу (якими і є пінгвіни), зазначається у повідомленні. У птахів така хвороба не виліковується. Існує можливість покращення стану, але при пониженні імунітету хвороба рано чи пізно проявиться.

У Київському зоопарку пінгвіни отримували періодично вітамінний підкорм для покращення імунітету. Проте тривалість хронічного захворювання та вік тварин (більш як 8 років) вплинули негативно, хвороба перейшла в хронічну форму, що і призвело до загибелі тварин. Причина загибелі тварин: аспергильоз респіраторного тракту, наголошують у прес-службі зоопарку.

Також у повідомленні зазначається, що ситуація із загибеллю пінгвінів “не є екстраординарною”. “Всі домисли та коментування з цього приводу особами, незнайомими з проблематикою захворювань в зоопарках світу, є безпідставними та не коректними”, - підкреслили у прес-службі Київського зоопарку.

Довідка УНІАН. Сьогодні “Газета по-киевски” з посиланням на інформацію ініціативної групи порятунку Київського зоопарку написала, що у звіринці за останній тиждень загинуло троє пінгвінів.

За даними групи, перший з пінгвінів Гумбольдта помер у понеділок, 30 серпня. Ще два пінгвіни - у суботу, 4 вересня.

За версією фахівців ініціативної групи, тварини загинули внаслідок поганих умов утримання, неякісного і недостатнього годування.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня у Київському зоопарку помер азіатський слон Бой. Директор зоопарку Світлана БЕРЗІНА стверджувала, що тварину отруїли. За її словами, причиною смерті слона могла стати токсична отрута, яка спричиняє порушення згортання крові. На початку травня у столичному зоопарку заявили, що невідомі намагалися отруїти яків.

25 травня у звіринці помер верблюд. Причиною смерті тварини, за словами С.БЕРЗІНОЇ, стало отруєння.

30 травня у зоопарку помер бізон. Фахівці зоопарку вважають, що смерть тварини не випадкова.

1 вересня у Київському зоопарку помер самець шимпанзе Джонні, який прожив тут лише кілька тижнів.