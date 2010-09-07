Зниклий журналіст вимагав порушити справу проти заступника прокурора

Прокуратура Харківської області не порушуватиме кримінальну справу за давнім зверненням зниклого редактора газети «Новый стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області.

Згідно з повідомленням, прокуратура Харківської області закінчила перевірку фактів, викладених у газеті «Новый стиль», за зверненням його головного редактора В.КЛИМЕНТЬЄВА, який зник у серпні цього року, щодо нібито зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень заступником прокурора області Сергієм ХАЧАТРЯНОМ.

З цього приводу до прокуратури звернулися з інформаційними запитами журналісти інформаційної агенції «Мост-Харьков», телеканалу ТВі, інших ЗМІ та Інтернет-видань.

«Факти, наведені автором стосовно заступника прокурора області С.ХАЧАТРЯНА, не підтвердилися, - йдеться у повідомленні. - За наслідками перевірки прокуратурою винесено постанову про відмову у порушенні кримінальної справи стосовно заступника прокурора області С.ХАЧАТРЯНА на підставі пункту 2 частини 1 статті 6 Кримінально-процесуального Кодексу України за відсутністю в його діях складу злочинів, передбачених статтями 364 та 365 Кримінального кодексу України».