Зниклий журналіст вимагав порушити справу проти заступника прокурора
Прокуратура не вбачає підстав
Прокуратура Харківської області не порушуватиме кримінальну справу за давнім зверненням зниклого редактора газети «Новый стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області.
Згідно з повідомленням, прокуратура Харківської області закінчила перевірку фактів, викладених у газеті «Новый стиль», за зверненням його головного редактора В.КЛИМЕНТЬЄВА, який зник у серпні цього року, щодо нібито зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень заступником прокурора області Сергієм ХАЧАТРЯНОМ.
З цього приводу до прокуратури звернулися з інформаційними запитами журналісти інформаційної агенції «Мост-Харьков», телеканалу ТВі, інших ЗМІ та Інтернет-видань.
«Факти, наведені автором стосовно заступника прокурора області С.ХАЧАТРЯНА, не підтвердилися, - йдеться у повідомленні. - За наслідками перевірки прокуратурою винесено постанову про відмову у порушенні кримінальної справи стосовно заступника прокурора області С.ХАЧАТРЯНА на підставі пункту 2 частини 1 статті 6 Кримінально-процесуального Кодексу України за відсутністю в його діях складу злочинів, передбачених статтями 364 та 365 Кримінального кодексу України».