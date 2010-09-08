Голова правління Київгазу дізнався про зміну власників із ЗМІ

Голова правління ВАТ «Київгаз» Сергій СЛЕПКАНЬ заявляє, що дізнався про можливу зміну власників акцій компанії зі ЗМІ і судових документів, оприлюднених у загальнодоступній системі Єдиного державного реєстру судових рішень 6 вересня ц.р.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАТ «Київгаз».

«Я голова правління компанії «Київгаз», а не фахівець з цінних паперів. Моїм першочерговим завданням є безперебійне і безаварійне газопостачання столиці. Свою роботу я виконую... «Київгаз» є стабільним підприємством, і сподіваюся, що ніякі зміни власників, якщо вони дійсно відбулися, не вплинуть на роботу компанії», – зазначив С.СЛЕПКАНЬ.

Він також підкреслив, що йому невідомі дата проведення конкурсу з продажу акцій, умови конкурсу і його учасники, оскільки компанія не є організатором конкурсу.

Нагадаємо, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) на даний час проводить перевірку АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» і ряду інших київських організацій на предмет відчуження ними або компаніями, що входять до її складу, майна шляхом зміни власників.

Як повідомляв УНІАН, ДКЦПФР на шість місяців заборонила вносити зміни до системи реєстрів власників і системи депозитарного обліку акцій АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд», ВАТ «АК «Київводоканал», ВАТ «Київгаз» і ВАТ «Київхімволокно». Рішення ухвалене за розпорядженням Генпрокуратури.

Міжвідомча комісія з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств при Кабінеті Міністрів України доручила 28 липня перевірити, кому належать акції «Київміськбуду» у зв`язку з інформацією, що з`явилася в ЗМІ, про зміну власників компанії.