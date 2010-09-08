СБУ: у кримінальних справах проходять 8 чиновників Київської мерії

Служба безпеки України порушила і розслідує 5 кримінальних справ за фактами вчинення посадових злочинів службовими особами Київської мерії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, розслідуються кримінальні справи за фактом розтрати службовими особами ГУ комунальної власності КМДА чужого майна в особливо великих розмірах; за фактом втручання службовими особами Комісії з питань земельних відносин КМДА в електронну систему «Земельний Кадастр», що призвело до збитків на суму понад 7,7 млн. грн.; за фактом порушення службовими особами Головного управління охорони культурної спадщини КМДА фінансово-бюджетної дисципліни в сфері витрачання бюджетних коштів в результаті чого збитки склали 2 млн. 215 тис. грн. Також, як зазначила М.ОСТАПЕНКО, розслідуються справи за фактом розтрати службовими особами комунального підприємства «Київське БТІ» чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Та за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблялася в електронно-обчислювальних машинах Київської міської ради.

За словами М.ОСТАПЕНКО, у цих кримінальних справах проходять 8 посадовців, до п`яти з яких в якості запобіжного заходу обрано підписку про невиїзд, двоє – за рішенням Печерського райсуду Києва взяті під варту на два місяці, одну особу оголошено в розшук. Що стосується останньої людини, то за наявною інформацією вона переховується за кордоном.