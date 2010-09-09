Гриценко: у військових сотні тисяч гектарів, які легко прибрати до рук

Парламентській Комітет з питань національної безпеки й оборони одноголосно відхилив законопроект, що пропонує дозволити силовим структурам займатися продажем землі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Комітету Анатолія ГРИЦЕНКА, таке рішення вчора було прийняте на черговому засіданні Комітету.

За словами А.ГРИЦЕНКА, законопроект № 6644, авторами якого є депутати Григорій КАЛЕТНІК (Партія регіонів) та Олег ЧЕРПІЦЬКИЙ (БЮТ) пропонував внести зміни до чинного законодавства з метою дати дозвіл Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки Україні, Управлінню держохорони і решті силових структур проводити комерційні операції з продажу майна.

На переконання А.ГРИЦЕНКА, таке питання виникло не через турботу про фінансування силовиків. «Справа в тім, що у військовому відомстві залишилися сотні тисяч гектарів землі, сотні військових містечок, полігонів і лісових господарств, десятки тисяч будівель і споруд. І все це «вільне» майно, контролюючи всю владу в країні, можна досить швидко і безконфліктно прибрати до рук», – сказав голова Комітету ВР з питань нацбезпеки й оборони.

Землі і майно силових структур А.ГРИЦЕНКО назвав «клондайком» для посадовців, які мають змогу ними розпоряджатися. При цьому голова парламентського Комітету звертає увагу на цікавий факт: рідний брат одного з авторів законопроекту Олега ЧЕРПІЦЬКОГО Олександр зараз обіймає посаду заступника міністра оборони і водночас – директора Державного департаменту надлишкового майна і земель. Крім того, брати ЧЕРПІЦЬКІ сумно відомі своїми проблемами з правоохоронними органами, через що заступнику міністра оборони О.ЧЕРПІЦЬКОМУ СБУ категорично відмовляє у доступі до державної таємниці.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що члени Комітету з питань нацбезпеки й оборони висловилися категорично проти згаданого законопроекту і відправили його на доопрацювання.

Прес-служба голови Комітету також нагадує, що раніше А.ГРИЦЕНКО характеризував згаданий законопроект ЧЕРПІЦЬКОГО-КАЛЕТНІКА як такий, що суперечить чинному законодавству і духу силових структур.