Тимошенко: нам більше не потрібні ніякі угоди

Опозиція узгодила всі дії під час виборчої кампанії і після виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО на Майдані Незалежності у Києві під час підходу до преси.

Водночас вона відмовилась говорити, піде опозиція на вибори єдиним списком чи окремо.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що опозиція «домовилась про те, яким форматом ми підемо на вибори, це буде формат, який дозволяє всім нашим політичним силам іти в повному порозумінні, в повній політичній координації зусиль, і ми будемо діяти як одна команда», - наголосила вона.

Лідер БЮТ підкреслила, що на сьогодні підписано всі коаліційні угоди, які регламентують діяльність опозиції й після перемоги на позачергових парламентських виборах.

«Нам більше не потрібно буде жодної години для того, щоб підписувати будь-які угоди. У нас все готово», - сказала вона.

Водночас, відповідаючи на інші запитання, Ю.ТИМОШЕНКО обмовилась, що опозиція піде на вибори двома демократичними колонами: «так, як це було у 2002 році, і в повній системі політичної координації і непоборювання». «Ми виграємо ці вибори. Демократичні сили ці вибори виграють, я в цьому переконана», - сказала вона.