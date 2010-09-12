На Кіровоградщині рівень підліткової злочинності зріс на 57%

В Кіровоградській області протягом січня-липня 2010 року рівень підліткової злочинності зріс на 57% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Всього за звітній період неповнолітніми скоєно 430 злочинів. Зменшилась кількість грабежів, скоєних неповнолітніми, розбоїв, заволодіння транспортними засобами та злочинів у сфері обігу наркотичних речовин. Водночас, в 3,4 рази збільшилась кількість скоєних крадіжок (до 317 випадків), також зареєстровано 5 навмисних вбивств, з них 4 скоєно у 2009 році.

Питома вага дітей, які скоїли злочини, але при цьому не навчалися і не працювали, складає 47,4%.

Як зазначають в прокуратурі, дуже часто неповнолітні вдаються до злочинних дій через власну незайнятість, нудьгу. Наприклад, троє учнів 5-6 класів Вільшанської загальноосвітньої школи в березні цього року вчинили наругу над могилами на місцевому кладовищі (зруйнували 49 пам’ятників та пошкодили 51 хрест). Сім’ї дітей матеріально забезпечені. Свої дії неповнолітні пояснили бажанням розважитись.

У поточному році прокурорами області порушено 11 кримінальних справ за фактами насильства стосовно дітей в сім’ях.

Зафіксовано факти жорстокого поводження між учнями, а також між педагогами та дітьми. Так, учитель однієї зі шкіл під час уроку в 1-му класі, здавила учню шию, примушуючи його виконувати завдання, чинила на дітей психологічний тиск. У подальшому школярі застосовують подібні методи при спілкуванні між собою. Протягом 2009-2010 навчального року сталося 15 випадків травмувань учнів під час бійок та іншого жорстокого поводження між собою, повідомили в прокуратурі.