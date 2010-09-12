У Києві директор фірми намагався спалити машину колеги

Працівники Дарницького райуправління міліції затримали директора комерційного підприємства, який намагався знищити авто колеги свого компаньйона.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві, власниця автомобіля виявила пристрій випадково, коли складала покупки у багажник власного «Пежо-206» на стоянці біля супермаркету. Вона звернула увагу на дивний предмет, який було видно з-під заднього бамперу. Побачивши під’єднаний до нього електричний дріт, одразу викликала міліцію.

Вибухотехніки знешкодили пристрій та встановили, що він сконструйований як підпалювач дистанційного керування. Під час дослідження з’ясувалося, що його вже намагалися привести до дії. Лише помилка зловмисника при монтажі врятувала авто, а, можливо, й саму власницю.

Під час оперативних заходів вдалося встановити особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього замаху. Наразі встановлено, що це директор комерційного підприємства, який має тривалий бізнес-конфлікт зі своїм братом-компаньйоном: родичі ніяк не можуть розібратися з дольовою участю у спільному бізнесі, - а жінка-власниця "Пежо" була лише співарендатором приміщень у родича-конкурента.

До чого тут її авто, чому саме його вирішив знищити бізнесмен - належить розібратися слідству.

Проти "директора-палія" порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу про навмисне пошкодження майна. Обвинуваченому обрано запобіжний захід - підписку про невиїзд.