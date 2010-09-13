У Євпаторії кількість дітей, які отруїлися у шкільній їдальні, зросла до 67 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 12 вересня до інфекційного відділення Євпаторійської дитячої клінічної лікарні з попереднім діагнозом “гостра кишкова інфекція” госпіталізовано ще 4 учнів початкових класів місцевої загальноосвітньої школи № 12, які 10 вересня харчувалися у шкільній їдальні. Всього в їдальні харчувалося 167 учнів.

На сьогодні у лікарні перебувають 67 дітей. Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього та легкого степенів важкості.

В осередку захворювання працює комісія Міністерства охорони здоров’я. Фахівцями міської та республіканської СЕС здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Попередня причина захворювання - порушення технології приготування їжі.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в АР Крим.