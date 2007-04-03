Кабмін ухвалив не підкорятися Указові Президента

Кабінет міністрів України прийняв постанову про невідкладні заходи Кабінету міністрів щодо виконання постанови Верховної Ради України про "запобігання діям, що загрожують конституційному порядку, громадському спокою і стабільності", та постанови ВР про політичну ситуацію в Україні у зв’язку з оголошенням Президентом дострокового припинення повноважень парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, постанову підтримали всі члени Кабміну за винятком міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА та міністра закордонних справ України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Зокрема, вони виступили проти преамбули до постанови, де визначається указ Президента про дострокове припинення повноважень ВР як неконституційний.

Крім того, вони не погодились з пунктом, який забороняє Мінфіну фінансувати дострокові вибори.

У свою чергу, перший віце-прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ зазначив, що, оскільки дострокові вибори не передбачені в бюджеті, Президент не може одноосібно, без погодження, ухвалити рішення про розпуск парламенту, таке рішення має бути спільним – ВР, уряду та Президента.