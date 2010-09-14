Українські пілоти посадили Ту-154 в умовах Смоленської катастрофи

Українські пілоти на симуляторі польоту для літака ТУ-154 змогли посадити машину в погодних умовах, які панували на момент посадки літака Президента Польщі Леха Качинського 10 квітня в російському Смоленську.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, відповідну симуляцію польоту провели в Національному Київському авіаційному університеті на прохання польських журналістів програми Superwizjer TVN.

Пілоти посадили машину в аналогічних погодних умовах, покладаючись на покази бортового обладнання.

Землю екіпаж побачив на висоті близько 50 метрів.

Крім цього, пілоти спробували посадити літак при нульовій видимості, що їм також вдалося. Інструктор, котрий був командиром екіпажу під час симуляції польоту, Анатолій ПЕТРОВ наголосив, що при нульовій видимості намагатися посадити машину можна лише на симуляторі, адже це дуже великий ризик.

Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року Президент Польщі Лех Качинський з дружиною та делегацією польських високопосадовців загинули в авіакатастрофі під час заходу на посадку на військове летовище в Смоленську.

Контрольована російськими властями Міждержавна авіаційна комісія опосередковано називає причиною Смоленської трагедії помилку пілотів, котрі спробували посадити літак, незважаючи на сильний туман.

Водночас частина спеціалістів вважає причиною катастрофи неправильні дані, подані екіпажу диспетчером Смоленського летовища, через які літак опинився над землею на кілометр ближче від початку злітно-посадочної смуги.

За однією з версій, диспетчер подав неправильні дані екіпажу через хибні покази застарілого радару аеродрому.