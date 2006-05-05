Скінхеди завтра “битимуть пики” любителям маріхуани?

Любителі легких наркотиків висловилися проти їх легалізації в Україні. Свій завтрашній “Марш свободи”, що відбудеться паралельно із всесвітнім “Глобал маріуана марш”, організатори вирішили присвятити приверненню уваги суспільства до проблем наркоманії.

Організатори акції - члени Громадської ініціативи “Об’єктивна реальність” – на прес-конференції в УНІАН кілька разів наголосили на тому, що цей захід справді не виступає на підтримку наркотиків, його учасники не закликатимуть до їх вживання (й самі під час маршу не вживатимуть) та не вимагатимуть їх легалізації. Вони, за їх словами, хочуть привернути увагу до “закриміналізованості” вживання наркотиків.

“Уявіть собі, лише за 5 грамів травки вам можуть “пришити” кримінальну статтю”, - обурюється член координаційної ради “Об’єктивної реальності” Анастасія Безверха. - А до дилерів наркотиків міліція не чіпляється, бо заробляє на них гроші”.

Також молоді любителі “трави” збираються звернути увагу влади на проблему розповсюдження наркотиків та загрозливих масштабів епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні, відсутність об’єктивної інформації щодо цього питання. А ще - вбачають проблему в “упередженості” суспільства до наркоманів. “Випив відро водки – козак. А викурив “косяк” – поголос по всьому селі: наркоман!”, - додає молода письменниця Ірена Карпа, яка зізнається, що вживає легкі наркотики. “Траву курять усі, тільки не всі у цьому зізнаються”.

Цього року, як розповіли організатори акції, вони очікують втручання в акцію церкви “Посольство Боже” (її парафіянином, як відомо, є мер Києва Леонід Черновецький). Як і минулого року, коли представники церкви намагалися протистояти проведенню акції. Прес-аташе “Маршу свободи” Тарас Ратушний розповів, що торік учасників акції було 400, представників Посольства Божого – близько 800.

Ще “растамани” очікують, що до їх акції “приєднаються” і націонал-патріоти з Української національної трудової партії (УНТП). Останні, за словами Тараса Ратушного, неодноразово погрожували їм “набити пику”. Так що, підсумував прес-аташе, “акція буде цікавою”.

Цікаво, що “націонал-патріоти” УНТП (в народі – “скінхеди”, тобто бритоголові) на своєму сайті закликають послідовників провести акцію протесту паралельно з “Маршем свободи”. При цьому вони називають своїх опонентів “соціальними паразитами”, “наркоманами”, “дегенератами” та запевняють, що їх акція протесту носитиме мирний характер.