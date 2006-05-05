У вихідні в Україні дощитиме

6 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. Йтимуть дощі, подекуди грози, лише на півночі Лівобережжя вночі без опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі становитиме 6-11°, на Прикарпатті та Луганщині місцями - 3-5° тепла; вдень - 10-15°, у північних, Волинській та Рівненській областях - 16-21°.

7-8 травня хмарна погода, часом дощ, у північній частині та на крайньому заході країни переважно невеликий, у південних та центральних областях місцями сильний дощ. У східних та Криму місцями грози. Вітер північно-східний, 7-12м/с, у південній частині та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 5-10° тепла, вдень - 11-16°, на Закарпатті та сході місцями - до 18-20°.

9-10 травня йтиме невеликий та помірний дощ, лише 9 травня у західній половині, 10 травня вночі в Україні, окрім західних та північних областей, без опадів. Температура вночі - 2-8° тепла, 9 травня на сході, у Приазов’ї та Криму - 6-11°; вдень в Україні - 11-18°.

У Києві та області 6 травня хмарно з проясненнями. Вночі місцями по області невеликий дощ (у Києві без опадів), вдень короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура у Києві вночі - 9-11° тепла, вдень - 18-20°; по області вночі - 6-11° тепла, вдень - 16-21°.

7-8 травня часом невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 5-10° тепла; вдень - 11-16°.

9-10 травня часом невеликий дощ ( вдень 9 травня переважно без опадів, лише ввечері можливий невеликий дощ). Температура вночі - 2-7° тепла, вдень суттєво не зміниться.