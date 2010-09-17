Китай обіцяє смертну кару за випуск небезпечного харчування

Влада Китаю заявила, що люди, винні у тяжких злочинах, пов`язаних з безпекою харчових продуктів, будуть засуджені на страту без права на відстрочення вироку, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на місцеве агентство. Цей захід покарання торкнеться перш за все тих, хто не вперше завдає значної шкоди.

Китай продовжують трусити скандали, пов`язані з порушенням правил безпеки харчових продуктів, незважаючи на обіцянку уряду навести лад у галузі.

Два роки тому шестеро дітей загинули і тисячі отруїлися дитячою молочною сумішшю, в якій містилася небезпечна хімічна речовина меламін.