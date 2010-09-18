Вибух на десантному кораблі «Кіровоград»: важко поранені четверо

У Генеральній прокуратурі України підтвердили факт вибуху на десантному кораблі «Кіровоград».

Як передає кореспондент УНІАН, начальник військових прокуратур Генпрокуратури Юрій ВІЙТЄВ зазначив, що розслідуванням цього інциденту займається військова прокуратура Південного регіону, однак про подробиці нещасного випадку йому ще не доповідали.

Під час проведення бойових стрільб по наземним цілям, що відбулися учора ввечері на кримському полігоні «Опук» в рамках активної фази військових навчань “Взаємодія-2010”, внаслідок вибуху на борту середнього десантного корабля “Кіровоград” Військово-Морських Сил Збройних сил України двох артилерійських боєприпасів тяжкі поранення отримали чотири військовослужбовці зі складу екіпажу.

Про це УНІАН повідомило джерело у Міністерстві оборони України.

За інформацією співрозмовника агентства, військових моряків у тяжкому стані доставлено до військових госпіталів у Севастополі та Сімферополі.

Як повідомляв УНІАН, учора у Криму на полігоні “Опук” відбулася активна фаза чергового етапу комплексу навчань з органами військового управління та військами і силами “Взаємодія-2010”.