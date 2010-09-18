Азаров: Україна готова допомогти Грузії та Вірменії харчами
21:55, 18 вересня 2010Суспільство
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"Нам не тільки самим вистачить"
Прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що Україна готова допомогти продуктами харчування Грузії та Вірменії.
На цьому він наголосив на виїзному ярмарку сільськогосподарських продуктів, що відбувся у Печерському районі Києва, повідомила прес-служба Кабінету міністрів.
«Незважаючи на те, що врожай цього року зібрали менший, ніж торік, нам не тільки самим вистачить, нам вистачить на допомогу Грузії, Вірменії та іншим країнам, які зараз звернулися до нас по допомогу», - підкреслив М.АЗАРОВ.
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