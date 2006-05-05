Детектор брехні - поза законом

Міністр юстиції України Сергій ГОЛОВАТИЙ вважає незаконним прийом на роботу державних службовців після перевірки на детекторі брехні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на питання журналістів про законність намірів мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО приймати на роботу чиновників у столичні органи влади після проходження тесту на детекторі брехні.

«Хто б що не хотів робити, якщо в законі буде визначено – можливо, будуть перевіряти. Але я переконаний, що такої практики не існує. Для цього є інші критерії найму на державну службу… І звільнення з державної служби», - наголосив С.ГОЛОВАТИЙ.

При цьому він зазначив, що в законі про держслужбу «на цей момент немає такого інституту як детектор брехні».

«Якщо хтось з чиновників чи органів робить те, що не дозволено законом, то тоді з 1 вересня минулого року в Україні існує адміністративне судочинство, яке скероване на те, щоб особа звернулася до суду за захистом своїх прав і свобод, які надані їй Конституцією, оскаржуючи дії посадової особи», - сказав міністр юстиції.