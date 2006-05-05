Детектор брехні - поза законом
Мін`юст вважає незаконним використання поліграфу до держслужбовців
Міністр юстиції України Сергій ГОЛОВАТИЙ вважає незаконним прийом на роботу державних службовців після перевірки на детекторі брехні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на питання журналістів про законність намірів мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО приймати на роботу чиновників у столичні органи влади після проходження тесту на детекторі брехні.
«Хто б що не хотів робити, якщо в законі буде визначено – можливо, будуть перевіряти. Але я переконаний, що такої практики не існує. Для цього є інші критерії найму на державну службу… І звільнення з державної служби», - наголосив С.ГОЛОВАТИЙ.
При цьому він зазначив, що в законі про держслужбу «на цей момент немає такого інституту як детектор брехні».
«Якщо хтось з чиновників чи органів робить те, що не дозволено законом, то тоді з 1 вересня минулого року в Україні існує адміністративне судочинство, яке скероване на те, щоб особа звернулася до суду за захистом своїх прав і свобод, які надані їй Конституцією, оскаржуючи дії посадової особи», - сказав міністр юстиції.