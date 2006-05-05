Керувати Наглядовою радою ХТЗ буде юридична особа

Акціонери ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» обрали нового голову Наглядової ради Товариства. Віднині керівництво Наглядовою радою здійснюватиме юридична особу - ТОВ «ПРОФМАШ-СМ».

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник генерального директора ХТЗ Геннадій ТОПОРКОВ, за рішенням зборів, що відбулися в квітні, склад Наглядової ради, в яку тепер входять чотири представники, оновлено на 50%.

Збори акціонерів розглянули весь спектр питань, пов`язаних із підсумками роботи підприємства в 2005 р. і основними напрямами діяльності в 2006 р., внесли зміни в Статут Акціонерного товариства, а також провели вибори в органи управління і контролю ВАТ «ХТЗ».

Як повідомляв УНІАН, акціонери обрали генерального директора ВАТ «ХТЗ”. Ним став Андрій КОВАЛЬ, який раніше обіймав посаду виконуючого обов`язки гендиректора цього підприємства.

ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» продовжує залишатися одним із щонайпотужніших спеціалізованих підприємств в Україні й СНД з виробництва серійних колісних і гусеничних сільськогосподарських тракторів загального призначення, орно-просапних і універсальних машин потужністю від 35 до 200 к. с., на які можна агрегатувати понад 250 найменувань сільськогосподарських знарядь виробництва України і Росії, а також іноземних фірм.