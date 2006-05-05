Керувати Наглядовою радою ХТЗ буде юридична особа
...а в.о. гендиректора позбувся "в.о."
Акціонери ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» обрали нового голову Наглядової ради Товариства. Віднині керівництво Наглядовою радою здійснюватиме юридична особу - ТОВ «ПРОФМАШ-СМ».
Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник генерального директора ХТЗ Геннадій ТОПОРКОВ, за рішенням зборів, що відбулися в квітні, склад Наглядової ради, в яку тепер входять чотири представники, оновлено на 50%.
Збори акціонерів розглянули весь спектр питань, пов`язаних із підсумками роботи підприємства в 2005 р. і основними напрямами діяльності в 2006 р., внесли зміни в Статут Акціонерного товариства, а також провели вибори в органи управління і контролю ВАТ «ХТЗ».
Як повідомляв УНІАН, акціонери обрали генерального директора ВАТ «ХТЗ”. Ним став Андрій КОВАЛЬ, який раніше обіймав посаду виконуючого обов`язки гендиректора цього підприємства.
ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» продовжує залишатися одним із щонайпотужніших спеціалізованих підприємств в Україні й СНД з виробництва серійних колісних і гусеничних сільськогосподарських тракторів загального призначення, орно-просапних і універсальних машин потужністю від 35 до 200 к. с., на які можна агрегатувати понад 250 найменувань сільськогосподарських знарядь виробництва України і Росії, а також іноземних фірм.