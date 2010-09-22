Міліція спіймала злодія, який вдев'яте поліз в один і той самий будинок

У Кіровограді правоохоронці затримали «на гарячому» 22-річного злодія, який удев’яте прийшов грабувати один і той самий будинок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Кіровоградській області.

Як з’ясувалось, грабіжник не мав постійного місця проживання після сварки з батьками. У приватному секторі Кіровограда він примітив будинок, у якому ніхто не проживав через незавершений ремонт. Господарі призупинили ремонт через брак коштів, але у домоволодінні залишились інструменти та будматеріали.

Кожного разу, щоб потрапити всередину будинку, злодій витягував пластикове вікно, а потім акуратно ставив його на місце (раніше чоловік працював на підприємстві, що займалось встановленням вікон). За два місяці безпритульний викрав електроінструменти, євробатареї, кольорові метали з газового обладнання на загальну суму близько 30 тис. грн.

За даними фактами порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло), санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.