З сьомого поверху Харківського університету випав і розбився студент

З вікна 7 поверху головного корпусу Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна випав та розбився на смерть студент.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник Центру зв’язків із громадськістю ГУМВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.

Подія сталася близько 17.00. Поки що невідомо, студент якого курсу та факультету випав із вікна. Правоохоронці з’ясовують обставини та причини трагедії.