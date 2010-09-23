З сьомого поверху Харківського університету випав і розбився студент
19:25, 23 вересня 2010Суспільство
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Правоохоронці з’ясовують обставини
З вікна 7 поверху головного корпусу Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна випав та розбився на смерть студент.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник Центру зв’язків із громадськістю ГУМВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.
Подія сталася близько 17.00. Поки що невідомо, студент якого курсу та факультету випав із вікна. Правоохоронці з’ясовують обставини та причини трагедії.
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