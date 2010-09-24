У заяві прокуратури не згадані ні постріли, ні блокування будинку

У результаті сьогоднішнього зіткнення в Бердянську робітників кількох підприємств і співробітників підрозділу фізичного захисту Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України в Запорізькій області поранення дістали чотири людини.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява опублікована на офіційному сайті прокуратури Запорізької області.

"У провадженні слідчого відділу податкової міліції перебуває кримінальна справа щодо директора одного з підприємств Бердянська, який ухилявся від сплати податків в особливо великих розмірах. Під час розслідування цієї справи 24 вересня 2010 р. співробітники податкової міліції проводили обшук в орендованих приміщеннях. Дана слідча дія проводилася за наявності достатніх підстав, у встановленому законом порядку. Під час обшуку співробітники підприємства спровокували інцидент, у результаті якого за попередніми даними, 4 людини одержали тілесні ушкодження, зокрема двоє - співробітників податкової міліції", - повідомляє прокуратура Запорізької області.

У повідомленні також наголошується, що "за даним фактом Бердянською міжрайонною прокуратурою проводиться перевірка".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 вересня, в Бердянську в результаті зіткнення співробітників декількох підприємств і співробітників підрозділу фіззахисту управління податкової міліції ДПАУ Запорізької області три людини дістали поранення.

«На 8-му ранку працівники кількох підприємств і фірм, офіси та прохідні яких розташовані в Бердянську за адресою: Мелітопольське шосе, 84 і 86, прийшли на роботу і виявили перед входом озброєних автоматами і пістолетами співробітників підрозділу фіззахисту Управління податкової міліції ДПАУ Запорізької області в масках, які нібито забезпечували проведення обшуку на фірмі, яка орендувала одне з приміщень за адресою: Мелітопольське шосе, 84. Саме під цим приводом вони й не пропускали нікого на робочі місця», - повідомив УНІАН очевидець події.

За його словами, через 1,5 години перебування на вулиці перед офісами і прохідними працівники (близько 100 осіб) спробували прорватися на свої робочі місця і саме в цей момент пролунали постріли.

«У результаті три людини – співробітники підприємств - дістали кульові поранення: двоє в ноги, один в область стегна», - повідомив очевидець події.