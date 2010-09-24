Заручник у Флориді звільнений, злочинці втекли з награбованим

Зловмисники, які проникли у п`ятницю вранці до відділення Bank of America в місті Корал-Гейблс (штат Флорида), відпустили заручника і втікли з вкраденими грошима, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Associated Press.

За даними американських спецслужб, троє грабіжників вранці у п`ятницю викрали касира банку, закріпили у нього на грудях пристрій, що нагадує бомбу, і змусили його допомагати їм в пограбуванні місцевого філіалу одного з найбільших банків США.

Незабаром після отримання інформації про спробу пограбування поліція оточила прилеглу до банку територію і перекрила найближчі вулиці. Студентам розташованого просто через дорогу Університету Майямі було рекомендовано не наближатися до небезпечного району. Також були скасовані заняття в розташованих поблизу початкових школах. На місце оперативно прибули співробітники ФБР і група вибухотехніків.

Як повідомляє агентство, за деякий час взятий в заручники касир був звільнений, він не постраждав. Зловмисники втікли з награбованим, поліція веде їх розшук. Сума викрадених грошей не називається.