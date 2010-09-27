ЗМІ: Газпром заборонив Нафтогазу транспортувати паливо до Польщі

"Нафтогаз" на вимогу "Газпрому" відмовляється транспортувати газ компанії E.On Ruhrgas до Польщі про це пише видання "Коммерсантъ в Україні", посилаючись на свої джерела. Російська монополія таким чином намагається домогтися від Польщі збереження контролю над управлінням газагоном Ямал-Європа.

Про те, що НАК "Нафтогаз України" відмовляється поставляти газ Польщі на вимогу Росії, Ъ розповіло високопоставлене джерело в Мінпаленерго. "Польська компанія PGNiG спробувала одержати без узгодження з `Газпромом` 3 млрд кубометрів газу. Ми не проти транспортувати цей об`єм, проте для цього необхідне узгодження з російською стороною. Поки питання не узгоджене, тобто Росія не надає дозвіл на транзит", - пояснило джерело. Цю інформацію підтвердило джерело видання в "Газпромі". У прес-службах Мінпаленерго і "Газпрому" від коментарів відмовилися.

На початку жовтня Польщі знадобиться російський газ понад законтрактовані об`єми, і вона вирішила купити їх в обхід "Газпрому". Місцева компанія PGNiG підписала з німецькою E.On Ruhrgas угоду про постачання з 1 жовтня до 3 млрд кубометрів російського газу до Польщі (E.On Ruhrgas видобуває газ у Росії разом з "Газпромом"). Проте у середині вересня PGNiG звинуватила українську владу в тому, що вони блокують постачання законтрактованого у E.On Ruhrgas газу через Україну до Польщі. Польська компанія повідомила, що домовилася з E.On Ruhrgas про постачання газу ще в жовтні 2009 року, але з тих пір не змогла одержати законтрактоване паливо через відсутність згоди української влади на його транзит через Україну. У прес-службі "Нафтогаза" тоді заявили, що вимоги про транзит додаткових об`ємів газу від E.On Ruhrgas не кадходили. Вчора одержати коментар в НАК не вдалося.

"Газпром" використовує брак газу в Польщі, як важіль впливу в переговорах про збереження контролю над польською частиною газопроводу Ямал–Європа. У російській компанії вимагають пролонгації своєї монополії на транзит газу газопрогоном Ямал–Європа до 2045 року. Крім того, Росія наполягає на тому, щоб газопровід і далі управлявся оператором Europolgaz, який належить "Газпрому", польській PGNiG (по 48%) і компанії Gas-Trading (4%). У свою чергу Єврокомісія вимагає від Польщі приведення умов експлуатації місцевої ділянки російського газопроводу Ямал–Європа у відповідність із третім енергопакетом ЄС. Тобто доступ до нього повинні одержувати будь-які енергокомпанії, і управляти ним повинен незалежний оператор. Уряд Польщі у виконання вимог ЄС заявив про намір змінити оператора по управлінню ГТС на державну Gaz-System. І допустити до прокачування газу всіх бажаючих.