Експерти про державну мову, русифікацію та фактичну одномовність

Експерти вважають, що ухвалення закону про мови посилить радянську русифікацію і спричинить мовний конфлікт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони йшлося сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Я вважаю, що цей законопроект посилить радянську русифікацію”, - сказала завідувач кафедри української мови Києво-Могилянської академії Лариса МАСЕНКО.

За її словами, під виглядом регіональної мови впроваджується фактично російська мова як державна. “І не йдеться про паритетну українсько-російську двомовність, а йдеться про витіснення української мови”,- наголосила вона.

Л.МАСЕНКО зазначила, що в законопроекті про мови для впровадження російської мови як регіональної “спекулятивно і підступно” використано Хартію регіональних мов або мов національних меншин. “Використання цієї хартії для фактично зміцнення позицій в Україні російської мови, яка витісняє українську, це абсолютно неправомірно”, - сказала експерт.

Вона також нагадала, що в законопроекті зазначається, що “в Україні гарантується вільний розвиток, використання, захист російської мови з урахуванням того, що російська мова є рідною або такою, якою повсякденно користується більшість громадян України. “Це неправдива інформація, оскільки відомо, що за останнім переписом населення 2001 року, абсолютна більшість громадян України визнає українську рідною”, - сказала Л.МАСЕНКО.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим РОЗУМНИЙ вважає “великою розкішшю” офіційне запровадження двомовності. “Це інститут офіційних перекладів, це величезні нові бюджетні витрати, це вимагає високого рівня політичної культури і толерантності”, - сказав він.

Експерт також зазначив, що двомовність дуже складно запровадити в умовах політизації. М.РОЗУМНИЙ вважає, що під маркою захисту прав меншин у законопроекті йдеться про запровадження російської одномовності.

Він відзначив, що в разі прийняття цього законопроекту в української мови знайдуться свої захисники. “Очевидно, що в одних регіонах встановиться російська одномовність, в інших регіонах у відповідь українська мовна спільнота може більш агресивно себе проявити. Надалі цей мовний вододіл буде поглиблюватись, а зона взаємодії цих двох спільнот буде гранично конфліктною”, - сказав він.

Голова ВО “Российская община Украины” Костянтин ШУРОВ зазначив, що вони не виступають проти цього законопроекту, оскільки на них одразу будуть навішуватись ярлики противників двомовності. Водночас, за його словами, законопроект містить ряд неприйнятних положень. Зокрема, однозначне закріплення за українською мовою статусу державної і за російською мовою статусу мови національної меншості.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня у Верховній Раді був зареєстрований проект Закону "Про мови в Україні", внесений представниками коаліції Олександром ЄФРЕМОВИМ, Петром СИМОНЕНКОМ і Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ.

Законопроектом передбачено, що в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської мови з урахуванням того, що російська мова є рідною або такою, якою повсякденно користується більшість громадян України, загальноприйнятою, поряд з українською, мовою міжособового спілкування на всій території України, однією з офіційних і робочих мов Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій.