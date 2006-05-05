Україна може змінити ”Газпром” на ”Лукойл” або ТНК-BP
17:44, 05 травня 2006Суспільство
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Про це повідомив Анатолій Кінах
Україна може розпочати переговори з Москвою про можливість надходження російського газу від інших постачальників, незалежних від "Газпрому". Про це повідомив глава Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Анатолій Кинах в інтерв`ю виданню "Экономические известия". За словами Кінаха, "є багато компаній, які хочуть постачати нам газ за достатньо прийнятну ціну". Серед таких компаній він назвав "Лукойл" і ТНК-BP.
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