Міносвіти у жовтні затвердить нові правила прийому до вишів

Міністерство освіти та науки України планує у жовтні затвердити нові правила прийому до вищих навчальних закладів України, що діятимуть з 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК повідомив на прес-конференції у Києві.

Він зазначив, що проект документу оприлюднено на офіційному сайті МОН, і наразі міністерство вже отримало близько 300 “ґрунтовних”, “великих” пропозицій від вищих навчальних закладів, низку пропозицій від народних депутатів і викладачів кафедр, наукових колективів.

“Я думаю, що ми до кінця місяця завершимо обговорення, потім проведемо ще кілька фахових круглих столів для того, щоб умови прийому до ВНЗ були оприлюднені заздалегідь в жовтні, і, відповідно, кожен університет міг спокійно розробити свої правила на їх підставі до листопада”, - зазначив Д.ТАБАЧНИК.

За словами міністра, проектом передбачено, що наступного року прийом документів до ВНЗ (для осіб, які ступають на денну форму навчання) проводитиметься з 1 липня до 31 липня. Для осіб, які закінчували школу раніше і які складатимуть вступні іспити, прийом документів завершиться 22 липня.

При вступі, за словами Д.ТАБАЧНИКА, будуть діяти сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання за всі роки. Водночас, якщо абітурієнт хоче перескласти тестування, то зможе зробити це за власні кошти.

“Держава надасть можливість без обмеження вибрати профільні тести і за кошти державного бюджету профінансує їх складання. Тобто, кожен зможе скласти три тести безкоштовно для того, щоб була можливість на обрану спеціальність, на свій фах отримати сертифікат безкоштовно”, - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Будь-яка людина, за його словами, може перескласти тести, скласти більшу кількість тестів, але для цього треба буде заздалегідь зареєструватись у Центрі незалежного оцінювання і за інші тести просто сплатити.

“Тому що, звичайно, державний бюджет не може і міністерство не буде заохочувати тих, хто не знає, ким він хоче бути і хоче складати будь-які іспити. Тому що це достатньо вартісна процедура”, - додав міністр.

Він також зазначив, що міністерство наступного року має намір до 25% обмежити кількість пільговиків, які вступають за державним замовленням, щоб “створювався конкурс, а також проходили кращі по знанням”.

Переможці учнівських олімпіад та конкурсів Малої академії наук зможуть скористатися своїми досягненнями лише у тому випадку, якщо обраний ними фах відповідає тематиці конкурсу чи олімпіади, на якій здобуто перемогу, пояснив Д.ТАБАЧНИК. Наприклад, якщо дитина отримала перемогу на олімпіаді з фізики, то матиме пільги при вступі на факультет, де фізика є основним предметом, або якщо перемогла на конкурсі з біології, то пільги матиме при вступі на спеціальність “Фармакологія”, біологічний факультет, у медичний університет.

Крім того, у проекті нових правил залишається норма про те, що кожен абітурієнт зможе одночасно подати документи до п’яти ВНЗ на три фахи в кожному.

“Тестування зберігається, і рахування середнього балу атестата також буде збережено”, - також Д.ТАБАЧНИК.