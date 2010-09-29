Яценюк закликає показати ПР, що Одеса - це не один із районів Донецька

Підтримка «Фронтом Змін» Едуарда ГУРВІЦА на виборах мера Одеси - це перший крок до об`єднання демократичних сил для створення реальної альтернативи Партії регіонів у вигляді якісно іншої політичної сили.

Про це заявив лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК на прес-конференції в Одесі, відповідаючи на запитання, чому «Фронт Змін» підтримує саме цю кандидатуру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту Змін» А.ЯЦЕНЮК наголосив :«Перший крок до того, щоб показати: ми здатні на партнерських умовах зберегти в Україні демократію і так само на партнерських умовах підтримати єдиного кандидата на пост мера Одеси».

Він підкреслив, що «ми готові до того, що чинна влада намагатиметься зірвати об`єднавчий процес, але їм це не вдасться».

А.ЯЦЕНЮК зазначив: «Ці вибори мають виграти одесити. Я вірю в їхню небайдужість, вірю, що вони вірні своєму місту. Потрібно показати Партії регіонів, що Одеса - це не один із районів міста Донецька». Він відзначив велику роботу, проведену Едуардом ГУРВІЦОМ на посаді мера Одеси. «Навіть не хочу згадувати, яким було місто 2005 року, коли я приїхав сюди працювати (першим заступником голови обладміністрації - УНІАН), оскільки за ці чотири роки Одеса істотно змінилася на краще», - додав лідер «Фронту Змін». При цьому додав: «Так, не все вийшло, але будуються дороги, відкриваються нові поліклініки, розвивається туризм».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що виборцям потрібно добре подумати, чи варто щось змінювати, оскільки Е.ГУРВІЦ - «це людина, яка вболіває за Одесу, знає, що робити». При цьому навів негативний приклад Києва, де колись прийшла «молода красива команда» і чим це закінчилося для столиці, оскільки «після її роботи, я Київ не впізнаю».

А.ЯЦЕНЮК розповів, що «Фронт Змін» отримав запевнення Е.ГУРВІЦА в тому, що Одеса побачить якісно нове управління містом, проектний підхід до його розвитку. Водночас, підкреслив він, зміни в такому великому місті залежать не лише від місцевої влади, а й від підтримки з центру. «Центральній владі необхідно підтримати реальне самоврядування, припинити ручне фінансування регіонів, працювати над справжніми реформами, які створять нові робочі місця», - підкреслив лідер партії «Фронт Змін».