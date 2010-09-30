Конгресмени США схвалили законопроект щодо заходів проти юаня

"За" 348 голосів

У США палата представників Конгресу схвалила законопроект, що дозволяє американським компаніям подавати заявки щодо введення імпортних мит на китайські товари для компенсації ефекту від низького курсу юаня до американського долара, повідомляє Reuters. Законопроект підтримали 348 депутатів, проти проголосували 79.

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