Корпорація Тарути фактично визнала, що загрузла в боргах

Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» (ІСД) веде переговори з пулом міжнародних банків про реструктуризацію кредитного портфеля.

Про це повідомляється в прес-релізі ІСД, переданому агентству УНІАН.

Як зазначається в повідомленні, зважаючи на повідомлення засобів масової інформацію про те, що 23 вересня 2010 року ІСД не погасила єврооблігації, корпорація вважає за необхідне зробити наступну заяву:

«Корпорація "ІСД" підтверджує факт того, що 23 вересня 2010 року не було проведене погашення єврооблігацій, випущених спеціальною проектною компанією з метою фінансування діяльності металургійних підприємств, що належать ІСД. Проте згадане формальне порушення умов проспекту емісії єврооблігацій було цілком очікуваним, про що були проінформовані міжнародні банки, які фінансували діяльність корпорації, зокрема й ті, які є власниками єврооблігацій», - говориться в прес-релізі.

У корпорації також зазначають, що разом з іншими промисловими компаніями, які відчули на собі негативний вплив світової фінансової і економічної кризи, ІСД активно веде переговори з пулом міжнародних банків про реструктуризацію кредитного портфеля.

«Переговори перебувають на завершальній стадії. Однією із загальноприйнятих умов ведення переговорів про реструктуризацію кредитного портфеля в міжнародній фінансовій, юридичній і діловій практиці є тимчасове припинення виплат заборгованості абсолютно всім фінансовим кредиторам до остаточного узгодження умов реструктуризації зі всіма кредиторами», - зазначають в ІСД.

Довідка УНІАН. Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» заснована в 1995 році і є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу.

До складу корпорації входять Алчевський металургійний комбінат, Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського, меткомбінат Dunaferr (Угорщина) і ISD – Huta Czestochowa (Польща).

Наприкінці 2009 року 50% плюс 2 акції корпорації "ІСД" придбала група інвесторів на чолі з російським бізнесменом Олександром КАТУНІНИМ і за участю «Внєшекономбанку» Росії. Власниками 49,99% акцій ІСД залишаються Сергій ТАРУТА і Олег МКРТЧАН.