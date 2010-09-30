На азовських курортах продавали фальшиву горілку, зроблену бомжами?

У Запорізькій області виявлено підпільний завод, на якому підроблювалася горілка ряду лікеро-горілчаних підприємств України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні податкової міліції ДПАУ в Запорізькій області, нелегальне виробництво здійснювалося на території одного з гаражних кооперативів Мелітополя, фальсифікат випускався масово.

"Під час обшуку податківці виявили близько 5 тонн спирту в бочках місткістю по 250 літрів, а також 7286 пляшок горілчаного фальсифікату з етикетками відомих українських виробників алкоголю Донецька, Кіровограда, Олександрії і Золотоноші: псевдогорілки "Пшенична", "Російська", "Білий лебідь", "Московська", "Олександрійська з перцем", повідомили в управлінні, зазначивши, що "для виготовлення фальсифікату використовувалося промислове устаткування".

При цьому виготовлялася підроблена горілка "в антисанітарних умовах асоціальними елементами", а реалізовувалася на курортах на побережжі Азовського моря, дрібним оптом у маленьких рундуках і кіосках".

Дії власника підпільного виробництва кваліфікуються як злочин, передбачений ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, підробка, використання або збут алкогольної продукції) і ч. 1 ст. 216 (незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених або одержаних марок акцизного збору).