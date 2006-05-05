На Донеччині російська мова не матиме спеціального статусу

Виконуючий обов`язки голови Донецької обласної державної адміністрації Сергій ДЕРГУНОВ запевняє, що влада Донецької області не має наміру надавати російській мові статус регіональної, як це зробили в Харкові, Луганську і Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом Німеччини в Україні Дітмаром ШТЮДЕМАННОМ.

На думку С.ДЕРГУНОВА, перш ніж порушувати мовне питання, треба розуміти, що означає саме розуміння слова "регіональний", оскільки в жодному законі про це не сказано.

"Я ні в жодному законі не прочитав, що таке регіональна мова. Існує Конституція України, і в ній вказано, що державною мовою є українська мова", - зазначив С.ДЕРГУНОВ. При цьому він підкреслив, що тему мови порушують деякі політичні сили виключно під час передвиборної кампанії.

Як повідомляв УНІАН, 25 і 26 квітня Луганська обласна рада і Севастопольська міськрада прийняли рішення про надання російській мові статусу регіональної, відповідно, в області та місті.

Ще раніше, 6 березня 2006 року, за надання російській мові статусу регіональної в Харкові проголосували депутати Харківської міської ради.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав доручення Міністерству юстиції України і Генеральній прокуратурі вивчити питання про відповідність законодавству рішень ряду місцевих рад про надання російській мові статусу регіональної.