Медпрацівники отримають надбавку за особливі умови

Кабінет міністрів України встановив надбавку за особливі умови роботи у розмірі 15% посадового окладу працівникам медичної сфери.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, відповідну постанову уряд прийняв на засіданні 29 вересня.

Зокрема, надбавка (з підвищеннями) буде встановлена лікарям, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою і молодшим медичним сестрам з догляду за хворими, які працюють у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричних пансіонатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, психоневрологічних інтернатах та дитячих будинках-інтернатах і безпосередньо обслуговують осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих.

Згідно з постановою, перелік посад працівників, яким встановлюється зазначена надбавка, затверджується керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом. Як передбачено у документі, Міністерство фінансів під час доопрацювання проекту державного бюджету на 2011 рік зобов’язано врахувати додаткові витрати, пов’язані з виплатою такої надбавки,

Постанова набрала чинності 1 жовтня поточного року.